Ексдружина Віктора Павліка заявила, що він виселяє її з квартири

Лариса Созаєва опублікувала відеозвернення на особистій сторінці в інстаграмі. Вона заявила, що має проблеми зі шлунком, а тепер екскоханий виселяє її з квартири.

Дивіться також Дружина Віктора Павліка позувала у чуттєвій фотосесії з 4-місячним сином

Лариса Созаєва розповіла, що худне дуже швидко і причиною цього є заяви її колишнього чоловіка Віктора Павліка: "Привіт, я худну дуже швидко. Не знаю, як інші, а мені достатньо сказати, що мене виселяють з квартири і я одразу стаю, як тростиночка. Тому що шлунок – це другий мозок і він реагує дуже швидко. Ось так, беріть з мене приклад. Або не беріть, або беріть приклад з колишнього чоловіка".

Лариса Созаєва про виселення з квартири: дивіться відео онлайн

Теперішня обраниця артиста – Катерина Реп'яхова дізналася про цю заяву його ексдружини від підписників. Вона вирішила не мовчати і прокоментувати цю ситуацію. Катерина додала, що раніше Лариса писала їй образи з фейкової сторінки, а потім перетворила її на власну.



Катерина Реп'яхова про нову заяву ексдружини коханого / Скриншот з інстаграм-сторіз Реп'яхової



Катерина Реп'яхова про образи від ексдружини коханого / Скриншот з інстаграм-сторіз Реп'яхової

Прямий ефір Катерини Реп'яхової

Також блогерка вийшла у прямий ефір, де розповіла про те, які стосунки між нею та Ларисою тривають вже рік. За словами Катерини, вона з сімейного бюджету рік оплачує комунальні послуги за квартиру, в якій мешкає Лариса.

Віктора Павлік запропонував колишній дружині продати квартиру, а з продажу вона б отримала 100 тисяч доларів, якими могла б розпоряджатися на власний розсуд. Все через те, що Реп'яхова та Павлік більше не хочуть оплачувати комунальні послуги, оскільки розуміють, що Лариса не збирається шукати кращу роботу та сама себе утримувати. Катерина додала, що в неї є маленький син і зараз вона має думати про нього. Також теперішня обраниця співака розповіла, що Созаєва побажала йому все життя мешкати в орендованих квартирах.

Був ще один варіант. Віктор запропонував Ларисі залишити квартиру, якщо вона готова її утримувати. На що та відповіла, що готова, але тоді їй не буде за що купувати їжу. Людина просто не хоче реалізовуватися, а ми не хочемо до смерті утримувати її,

– розповіла Катерина.

Допис Лариси Созаєвої

На особистій сторінці у фейсбуці Лариса опублікувала допис, у якому розповіла свою історію. За словами жінки, в неї залишилася лише квартира, кредит якої Віктор обіцяв виплатити. Також вона додала текст повідомлення, яке нібито отримала від Катерини Реп'яхової.

Текст публікації Лариси Созаєвої:

У мене був чоловік. Він пішов. У мене був син. Він помер. У мене залишилася лише квартира в кредиті, який колишній чоловік обіцяв виплатити й залишити мені. Це не просто квадратні метри. Це те єдине, крім могили, що дає мені відчуття присутності сина, який ніби вийшов і скоро прийде. Більше у мене нічого та нікого немає.

Два дні тому Віктор надіслав мені повідомлення, що платити більше не може і квартиру потрібно продавати. Він не приїхав, не подивився мені в очі, не поговорив, а просто надіслав смс.

Наступного ранку, о 7 годині, Катерина Реп'яхова надіслала повідомлення такого змісту (прикріплю нижче).

У мене є домовленість з Віктором Павліком, але не з іншими особами, які мені постійно вказують, що робити і як жити. Немає ніякої війни, з'ясування стосунків. Я розумію, що дуже заважаю їм. Я розумію, що в мене немає іншого виходу, лише погодитися на їхні умови. Але принижувати мене після того, як звели сина в могилу – це вже верх хамства!

Текст повідомлення Катерини Реп'яхової:

Ларисо, доброго дня!

Маю вас попередити, що за законом Віктор не перепише на вас квартиру, якщо виплатить, без моєї згоди. А якщо й виплатить, то з наших сімейних коштів, де є неповнолітня дитина.

Якщо ви не погоджуєтеся на 100 тисяч доларів, що вважаю хорошою пропозицією (оскільки ми додамо ще 30 тисяч доларів своїх), тоді ви будете мати справу зі мною в суді, на жаль.

Я буду відстоювати інтереси своєї сім'ї та дитини. Попереду карантин і невідомо, що буде далі. Ви пропонуєте нам з мого блогу вас утримувати?

Хочу нагадати, що вам ніхто нічого не винен. Любити вас вже життя, утримувати все життя. Так само як мене і будь-яку людину. Кожен відповідає сам за себе. Якщо ви десятки років терпіли зради Віктора, то це ваша відповідальність. Жити так – це ваш вибір. І не Віктор забрав у вас все. А ви самі своєю бездіяльністю.

Шукайте більш оплачувану роботу, шукайте другу роботу (як я), просіть підвищення, але точно не "ти в мене забрав все". Віктор в це все вже не вірить, просто не хоче вас образити.

І якщо завтра Віктор від мене піде, я подумаю, як себе утримувати та як самореалізуватися і йти далі. Буду вважати це знаком долі, щоб рости духовно, ментально і фінансово. Але точно не звинувачуватиму колишнього чоловіка і не маніпулюватиму ним: "Ти в мене забрав усе і ти це знаєш". Зі мною такі маніпуляції точно не пройдуть.

Ви так хотіли, щоб я була ні на що не здатною рослиною, а виявилося, що говорили про себе саму. Погано ненавидіти весь світ. Це відображається не лише на вас.

Ми не можемо все життя утримувати вас і ваші божевільні комунальні послуги. Пропоную вам подорослішати і дивитися на світ реально. Жити власним коштом, а не коштом колишнього чоловіка, маніпулюючи ним.

Я пропоную мир, пропоную зробити так, щоб добре було всі. А не ось це "живи все життя на орендованій квартирі". Мене ви вже назвали рослиною. Бачите, життя зіграло з вами поганий жарт.