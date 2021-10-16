Дружина українського музиканта Віктора Павліка активно веде інстаграм-блог та публікує там нові фото первістка. Днями вона оприлюднила чуттєві світлини на особистій сторінці.

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Нові фото дружини Віктора Павліка з сином

Катерина Реп'яхова поділилась з прихильниками новими фото з нагоди того, що синові 15 жовтня виповнилося 4 місяці. Вона позувала з малюком у зворушливій фотосесії.

Блогерка позувала перед об'єктивом у чорній сукні довжини міді без бретелей, але з красивою мереживною спідницею. Вона поєднала вбрання з лакованими туфлями на високих підборах у тон. Катерина зібрала волосся у низький хвіст, доповнила образ сережками-підвісками й зробила макіяж. На руках вона тримала маленького сина.

У підписі до фото дружина Віктора Павліка поділилась першими успіхами хлопчика.

Мишко дорослішає з кожним днем. У нього більш усвідомлений погляд. Нова міміка й емоції. Він видає цікаві звуки, іноді навіть співає. Ще з новенького – руки в роті. Невролог сказала, що це норма, скоро і ніжки підуть в хід,

– розповіла Реп'яхова.



Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової



Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

Шанувальники залишилися у захваті від нових фото блогерки з сином. Вони засипають Катерину компліментами в коментарях:

"Які ж гарнюні";

"Прекрасна сім'я";

"Ідеальні";

"Неймовірно гарні фото";

"Це шедевр";

"Класні фото. Катю, він такий богатир";

"Дуже красиві ви й дуже красиві фото";

"Прекрасний малюк і чарівна матуся".

Текст публікації Катерини Реп'яхової

Нашому синочку 4 місяці.

Ми залишилися в тій же вазі – 8 кілограмів. Ріст не знаю, скоро підемо до нашого педіатра і дізнаємося. Але одяг 68 сантиметрів на нас впритул.

Мишко дорослішає з кожним днем. У нього більш усвідомлений погляд. Нова міміка й емоції. Він видає цікаві звуки, іноді навіть співає. Ще з новенького – руки в роті. Невролог сказала, що це норма, скоро і ніжки підуть в хід.

Любимо нашого Мишка більше за життя.