Колишня дружина Кличка озвучила мультик: вперше за довгий час українською – відео

Наталія Єгорова, з якою Віталій Кличко розлучився в серпні, багато років живе в Гамбурзі й будує кар'єру співачки. Тож її запросили озвучити мультик для дітей-біженців у Німеччині. Публіка вперше за довгий час почула її українську.

Модний журнал Burda Style Germany об'єднався з дитячими фондами та ресурсами, щоб випустити мультик про дівчинку-українку Анну, яка переїхала в Німеччину через війну. Амбасадоркою проєкту Tribute to Bambi Stiftung стала ексдружина мера Києва Наталія Єгорова, яка й озвучила мультфільм.

До теми Ексдружина Кличка сфотографувалася з 22-річним сином: рідкісний кадр

Це історія про те, як німецькі діти допомогли Анні призвичаїтися до нової країни та школи. Зокрема пошили втішаючих монстрів, що забрали її турботи й налаштували електрику, щоб батько додзвонився до неї з України.

Багато місяців ми разом працювали для українських дітей-біженців, тому я дуже рада створенню цього прекрасного мультфільму. Він підбадьорює дітей, вони відчувають, що їм раді, що багато людей хочуть їм допомогти,

– прокоментувала Наталія Єгорова.

Цікаво, що ексдружина Кличка веде соцмережі німецькою та англійською мовами. Тож вона вперше за довгий час заговорила українською публічно.

Ексдружина Кличка озвучила мультик для дітей-біженців у Німеччині: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, колишня дружина Кличка не вперше долучається до благодійних ініціатив на підтримку України. У березні вона разом з Джамалою та іншими артистами зібрала 12 мільйонів євро на антивоєнному концерті в Берліні. На площі під Бранденбурзькими воротами Наталія Єгорова співала українською.

Крім того, Наталія коментувала ракетний терор Росії 10 жовтня, коли окупанти вгатили по вулиці, де вона жила в Києві. "Моє серце плаче. Ми маємо зупинити цю жорстоку війну", – закликала вона.