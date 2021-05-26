Колишня дружина артиста Дзідзьо SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) з полегшенням на душі переживає розлучення. Вона подорожує Україною, дає інтерв'ю та творить нові пісні.

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Образ SLAVIA

Співачка опублікувала нове фото на особистій сторінці. SLAVIA позувала перед камерою у темно-фіолетовій кофтинці, яку поєднала зі шкіряною мініспідницею з квітковою вишивкою. Зверху вона накинула синій жакет з клітчастим принтом.

Артистка доповнила образ клатчем у тон до жакета й прикрасила вуха масивними золотими сережками. Вона випрямила волосся й розпустила його. На обличчі Ярослава зробила ніжний макіяж з акцентом на природність.



SLAVIA / Фото з інстаграму співачки

Девіз SLAVIA

У підписі до фото зірка висловилась про життєвий досвід.

Життя, дякую за досвід. Кожен з нас проходить свої життєві уроки. Кожен має своє завдання на цій Землі. Все відбувається вчасно, і те, що з нами відбувається зараз – найкращий варіант зі всіх можливих. Вірю!

– написала SLAVIA.

Також співачка оголосила свій девіз: "Роби добро, живи чесно, і нічого не бійся".

Шанувальники підтримали Ярославу в коментарях: