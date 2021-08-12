Ексдружина Дзідзьо виступила під супровід оркестру: фото у вишуканій сукні

Українська співачка SLAVIA поділилась, що нарешті здійснила одну зі своїх мрій. Вона заспівала пісню "Я тобі не мамка" під супровід оркестру. Зірка показала фото та відео з виступу.

Колишня дружина Дзідзьо та співачка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) поділилась в інстаграмі фото з її нещодавнього виступу. Він пройшов дуже незвично як для глядачів, так і для самої артистки.

До слова Ексдружина Дзідзьо поділилась варіантом елегантного образу: ефектні фото

SLAVIA виступила під супровід оркестру

Зірка довго мріяла про те, щоб заспівати під супровід оркестру. Так і сталося – вона виконала пісню "Я тобі не мамка" у Хмельницькому разом з оркестром Хмельницької обласної філармонії. Ідею такого заходу запропонував відомий диригент Тарас Демчишин.

Мрія заспівати з оркестром здійснилася. Дякую, Хмельницький, за незабутні емоції! Дякую оркестру і крутому диригенту, за те, що написав з Японії, запропонував співпрацю і навіть більше… Попереду сольний концерт,

– написала SLAVIA.

Зазначимо, що ще задовго до виступу SLAVIA розпочала підготовку. Останніми тижнями вона вставала о 4 – 5 ранку, щоб встигнути зробити якнайбільше справ.

Для перегляду відео гортайте праворуч:

Образ SLAVIA

Для виступу під супровід оркестру виконавиця приміряла розкішний образ. Вона постала перед публікою у вишуканій чорній сукні довжини максі з оригінальними вирізами у зоні декольте. Таке вбрання SLAVIA поєднала з туфлями на високих підборах у тон.

Артистка розпустила волосся та вклала його пишними локонами. На обличчі вона зробила макіяж, підкресливши очі стрілками, а губи – насиченою червоною помадою.

Реакція мережі

Шанувальники діляться враженнями від виступу співачки під супровід оркестру. Здебільшого користувачі у захваті від виконання SLAVIA.