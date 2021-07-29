Ексдружина Дзідзьо поділилась варіантом елегантного образу: ефектні фото

Українська співачка SLAVIA та колишня дружина Дзідзьо показала шанувальникам нові фото. Вона продемонструвала аутфіт у сорочці з рюшами та білосніжних штанах.

Відома українська співачка SLAVIA добре знається на трендах та завжди підкорює шанувальників образами. Днями вона опублікувала нове фото на особистій сторінці.

До слова Дружина Григорія Решетника вразила образом у чорній мінісукні: фото

Образ SLAVIA

Знаменитість поділилась, що над новим look вона працювала не сама – у цьому їй допомагали підписники, що голосували в інстаграм-сторіз. Співачка постала перед об'єктивом у білосніжних широких штанах і пудровій кофтинці з рюшами та об'ємними рукавами.

SLAVIA поєднала елегантне вбрання з босоніжками на високих підборах. Вона доповнила образ аксесуарами, що розставили акценти – золотистим масивним ланцюжком на талії, сумочкою та сонцезахисними окулярами.

Співачка розпустила волосся та вклала його пишними локонами. На обличчі красувався розкішний макіяж, що став завершенням образу. SLAVIA підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи насиченою червоною помадою.



SLAVIA / Фото з інстаграму SLAVIA



SLAVIA / Фото з інстаграму SLAVIA

Шанувальники засипали зірку компліментами в коментарях: