Ексчоловік Дженніфер Лопес Марк Ентоні одружився з 23-річною моделлю, – ЗМІ

Американський співак та ексчоловік Дженніфер Лопес Марк Ентоні одружився вчетверте. Він уклав шлюб з парагвайською фотомоделлю Надею Феррейрою. Їй 23, а йому 54 роки.

Марк Ентоні освідчився юній коханій ще у травні минулого року, а 28 січня вони слідом за Дженніфер Лопес і Беном Аффлеком зіграли весілля. Церемонія була таємною, молодята ще не підтвердили її, але ЗМІ вже вивідали всі подробиці.

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Ексчоловік Лопес Марк Ентоні одружився з 23-річною моделлю

Марк Ентоні та Надя Феррейра влаштували розкішне весілля в Художньому музеї Перес в Маямі. Їх одружив сам мер міста Френсіс Суарес, а свідками церемонії були світові зірки – Малума, Девід Бекхем, Сальма Гаєк, Лін Мануель Міранда, Луїс Фонсі, Ромео Сантос та інші.

Цікаво, що ані Дженніфер Лопес, ані їхніх спільних дітей – Еммі та Максиміліана – серед гостей не було. Це попри те, що зірка називала колишнього "найкращим другом". Тоді як дорослих синів від акторки Даянари Торрес співак запросив.

Союз співака та фотомоделі благословив Папа Римський, і лише після цього вони обмінялися обітницями та поцілунком. Зі слів інсайдерів, наречена була одягнена в романтичну сукню від Galia Lahav з мереживом і довгим шлейфом, а Марк Ентоні – у костюм від Christian Dior.

Марк Ентоні з Надею Феррейрою / Фото з інстаграму моделі

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