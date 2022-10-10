Дзідзьо побував в гостях у жінки, син якої задонатив 7 тисяч євро на ЗСУ: миле відео

У липні Дзідзьо разом з Федишин і Пономарьовим влаштував благодійну вечерю в Празі, де збирав гроші на авто для ЗСУ. Серед гостей був українець Марко, який задонатив 7 тисяч євро й попросив співака заїхати в гості до його мами. У жовтні зірка виконав обіцянку.

Михайло Хома, який відомий під сценічним ім'ям Дзідзьо, пригадав, що майже три місяці тому Марко "максимально щиро" пожертвував на українську армію аж 7 тисяч євро. Взамін артист пообіцяв виконати його маленьке прохання – заспівати для мами Марії. Співак довів, що дотримується слова.

Нагадаємо Дзідзьо зустрівся з мамою після довгої розлуки й показав зворушливе фото

Дзідзьо погостював у мами українця, який задонатив 7 тисяч євро на ЗСУ

Обіцянку виконав. Звітую: маму Марію і брата Марка Романа відвідав, пісню для мами заспівав, чаю попив, кнедликів наївся. Мамі дякую за гарного сина, а Марку – за допомогу ЗСУ і зустріч з прекрасною мамою Марією,

– прокоментував співак.

Мамі та брату Марка артист заспівав українську народну пісню "Марічка". Її студійну версію він випустив у квітні 2022 року.

"Українці – неймовірні, де б вони не були", – гордо написав Дзідзьо.

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Мережа зворушена вчинком Дзідзьо й наголошує, що слава його не зіпсувала: