Дзідзьо побував в гостях у жінки, син якої задонатив 7 тисяч євро на ЗСУ: миле відео
Джерело:Дзідзьо
У липні Дзідзьо разом з Федишин і Пономарьовим влаштував благодійну вечерю в Празі, де збирав гроші на авто для ЗСУ. Серед гостей був українець Марко, який задонатив 7 тисяч євро й попросив співака заїхати в гості до його мами. У жовтні зірка виконав обіцянку.
Михайло Хома, який відомий під сценічним ім'ям Дзідзьо, пригадав, що майже три місяці тому Марко "максимально щиро" пожертвував на українську армію аж 7 тисяч євро. Взамін артист пообіцяв виконати його маленьке прохання – заспівати для мами Марії. Співак довів, що дотримується слова.
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Дзідзьо погостював у мами українця, який задонатив 7 тисяч євро на ЗСУ
Обіцянку виконав. Звітую: маму Марію і брата Марка Романа відвідав, пісню для мами заспівав, чаю попив, кнедликів наївся. Мамі дякую за гарного сина, а Марку – за допомогу ЗСУ і зустріч з прекрасною мамою Марією,
– прокоментував співак.
Мамі та брату Марка артист заспівав українську народну пісню "Марічка". Її студійну версію він випустив у квітні 2022 року.
"Українці – неймовірні, де б вони не були", – гордо написав Дзідзьо.
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Мережа зворушена вчинком Дзідзьо й наголошує, що слава його не зіпсувала:
- "Щиро дякую вам, що навідалися до бабусі. Вона радіє і не може повірити, що ви в неї були. У неї аж тиск піднявся";
- "Така чудова історія. Добре, що є такі люди як Дзідзьо, які роблять такі хороші справи";
- "Вражена від того, що пан Михайло дуже популярний, але залишився просто людиною. Прекрасний подарунок жінці, вона аж повеселіла від співу Дзідзьо";
- "З такими людьми у нас все буде добре, і тут я маю на увазі всіх у цій історії";
- "Як мило. Самій на серці так тепло й радісно за маму Марка";
- "Оце я розумію, у кожного свій фронт".