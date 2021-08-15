Дзідзьо похизувався новою квартирою в Києві: фото апартаментів за понад мільйон гривень
Джерело:інстаграм Дзідзьо
Співак зі Львівщини Дзідзьо давно освоївся в столиці. Він показав квартиру бізнес-класу в Києві, яку придбав два роки тому. Його оселю з виглядом на озеро повністю відбудували, тому артист похизувався нею перед фанами.
37-річний Дзідзьо є одним з найпопулярніших українських артистів, тому може дозволити собі апартаменти в заміському житловому комплексі з водоймою та мальовничою природою. Співак оселився у квартирі на другому поверсі з панорамними вікнами, терасою і подвір'ям.
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Текст публікації Дзідзьо
"Два роки тому я купив надзвичайно красиву квартиру, з вікон якої відкривається вода, гори й мій улюблений захід сонця. Коли шукав, то перебрав багато варіантів, хотів поєднати працювати в Києві та жити серед природи", – написав співак.
Усміхнений Дзідзьо не став показувати інтер'єр квартири, сфотографувавшись лише на просторій терасі та в стильному холі. До слова, вартість житла в комплексі бізнес-класу стартує від 1 мільйона гривень, як зазначено на сайті забудовника.
Дзідзьо у новій квартирі в Києві / Фото з інстаграму співака
Дзідзьо у новій квартирі в Києві / Фото з інстаграму співака
Новий допис співака зібрав десятки коментарів – одні вітали артиста з покупкою розкішних апартаментів, інші обурювалися, що він хизується своїми статками. Чи не найбільше здивування викликав коментар ексдружини Дзідзьо.