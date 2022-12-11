Померла акторка і виконавиця Джорджія Голт – мама легендарної Шер

Знаменита співачка Шер повідомила про горе в родині. Померла її мама Джорджія Голт, якій було 96 років.

Американська співачка, акторка і модель Джорджія Голт померла. Вона пішла з життя у віці 96 років.

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Померла мама Шер

Про втрату повідомила її зіркова донька Шер. Вона не вдавалась у деталі, тому причина і дата смерті Джорджії Голт залишається невідомою.

Мама пішла,

– лаконічно написала артистка.

Щоправда, у вересні Шер розповідала, що її маму госпіталізували. Вона хворіла на пневмонію та часто страждала від хронічних захворювань.



Шер з мамою / Фото з твітера

Шанувальники підтримують Шер та співчувають її втраті у коментарях під дописом.

"Нехай спочиває в мирі";

"Джорджія була дивовижною жінкою і мала надзвичайний голос";

"Співчуваю твоїй втраті";

"Немає слів, щоб висловити, як ми всі переживаємо через вашу втрату. Ми всі любили Джорджію, наче вона була нашою мамою. Вшануйте її пам'ять";

"Моє серце й молитви з тобою";

"Шер, мої співчуття, вона зараз у мирі та вільна від болю";

"Мої глибокі співчуття вам і вашій родині. Нехай вона спочиває з миром".

Що відомо про Джорджію Голт

Джорджія Голт почала займатись музикою та співати ще з дитинства. У старшому віці її почали запрошувати виступати на шоу. У 2013 році Джорджія випустила альбом I'm Just Your Yesterday, в якому взяла участь і її донька Шер.

Артистка була заміжня та розлучена шість разів – за одного зі своїх чоловіків, Джона Саркісяна, вона вийшла заміж вдруге через 19 років після їхнього розриву. Саме в шлюбі з Джоном Джорджія народила знамениту доньку. Окрім Шер, Голт виховувала доньку Джорджин – вона стала акторкою.

Шер у 2013 році віддала шану своїй матері. На Lifetime вийшов її документальний фільм "Дорога мамо, з любов'ю, Шер".