Джорджина Чапман офіційно розлучилася зі скандальним Гарві Вайнштейном
15 липня 2021 , 12:24Читать новость на русском
Акторка і дизайнерка Джорджина Чапман після кількох років тяганин офіційно розлучилася з продюсером Гарві Вайнштейном. Чоловік зараз сидить за ґратами через сексуальні домагання та зґвалтування.
Уся судова тяганина завершилась минулого тижня, втім, угоду про розлучення пара досягла ще у січні 2018 року – через кілька місяців після того, як американське видання The New York Times оприлюднило скандальні дані про домагання продюсера серед голлівудських зірок.
До слова Дружина Гарві Вайнштейна після розлучення отримає до 20 мільйонів доларів, – ЗМІ
Пара змогла поділити майно та узгодити умови опіки над спільними двома дітьми – Індією і Дашіеллом. Умови угоди були конфіденційними. Наразі адвокати Вайштейна та Чапман відмовляються від коментарів.
Що відомо про розлучення пари
- Джорджина Чапман подала на розлучення ще у жовтні 2017 року. Сталось це майже одразу після звинувачення зірок у домаганнях.
- Через рік жінка вперше коментувала дії свого чоловіка. Вона зазначала, що не знала про харасмент.
- Пара була у шлюбі 10 років. Наразі Гарві Вайнштейн відбуває покарання за ґратами у Нью-Йорку – його ув'язнили на 23 роки.
- У 2020 році, попри шлюборозлучний процес, Джорджина знайшла нове кохання – вона закрутила роман з оскароносним актором і колишнім другом Вайнштейна Едріаном Броуді.
- Вони вперше вийшли у світ лише цього року червні, коли відвідали кінофестиваль Tribeca. Також вони разом приїхали на Каннський фестиваль, де злились у поцілунку на червоній доріжці.