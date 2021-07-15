Джорджина Чапман официально рассталась со скандальным Харви Вайнштейном

Актриса и дизайнер Джорджина Чапман после нескольких лет тяжб официально развелась с продюсером Харви Вайнштейном. Мужчина сейчас сидит за решеткой из-за сексуальных домогательств и изнасилований.

Вся судебная тяжба завершилась на прошлой неделе, впрочем, соглашения о разводе пара достигла еще в январе 2018 года – через несколько месяцев после того, как американское издание The New York Times опубликовало скандальные данные о домогательствах продюсера среди голливудских звезд.

К слову Жена Харви Вайнштейна после развода получит до 20 миллионов долларов, – СМИ

Пара смогла поделить имущество и согласовать условия опеки над общими двумя детьми – Индией и Дашиеллом. Условия сделки были конфиденциальными. Сейчас адвокаты Вайштейна и Чапман отказываются от комментариев.

Что известно о разводе пары