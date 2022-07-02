Помер Джо Теркел – актор стрічок "Сяйво" і "Той, хто біжить по лезу"
Джерело:People
Відомий американський актор Джо Теркел помер у Санта-Моніці, що в Каліфорнії. Йому було 94 роки.
Про втрату знаменитого актора Джо Теркела повідомив його представник. Актор фільмів здобув популярність після участі у стрічках Стенлі Кубрика.
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Помер Джо Теркел
Джо Теркел пішов з життя у віці 94 років у лікарні в Санта-Моніці, штат Каліфорнія. Про нього з любов'ю та сумом згадують родичі, друзі та колеги.
Джо був блискавичним, він дуже любив говорити про фільми, бейсбол і життя. Щоразу, коли ми розмовляли, він розповідав невдалі жарти, чим смішив мене,
– розповів представник актора.
"Я завжди буду вдячний за час, який ми провели з цією легендою. Містере Теркел... ви завжди будете чимось більшим, ніж людиною".
Що відомо про Джо Теркела
Джо Теркел народився у Брукліні, штат Каліфорнія. Він служив у збройних силах у Європі під час Другої світової війни.
Згодом розпочалась його акторська кар'єра. Найбільшу популярність актор здобув після другорядних ролей у фільмах Стенлі Кубрика – "Сяйво", "Убивство" і "Шляхами слави". Цим він дуже пишався й розповідав про незабутній досвід сім'ї.
Напередодні смерті Джо Теркел написав мемуари "Злигодні успіху", які його сім'я планує опублікувати наприкінці року. В актора залишились двоє синів, дві невістки та брат Девід Теркель.
Окрім фільмів Кубрика Джо Теркел також знімався у телевізійних програмах та інших успішних стрічках:
- "Той, хто ходить по лезу";
- "Різня в День святого Валентина";
- "Король Щур";
- "Канонерка".