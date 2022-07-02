Про втрату знаменитого актора Джо Теркела повідомив його представник. Актор фільмів здобув популярність після участі у стрічках Стенлі Кубрика.

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Помер Джо Теркел

Джо Теркел пішов з життя у віці 94 років у лікарні в Санта-Моніці, штат Каліфорнія. Про нього з любов'ю та сумом згадують родичі, друзі та колеги.

Джо був блискавичним, він дуже любив говорити про фільми, бейсбол і життя. Щоразу, коли ми розмовляли, він розповідав невдалі жарти, чим смішив мене,

– розповів представник актора.

"Я завжди буду вдячний за час, який ми провели з цією легендою. Містере Теркел... ви завжди будете чимось більшим, ніж людиною".

Що відомо про Джо Теркела

Джо Теркел народився у Брукліні, штат Каліфорнія. Він служив у збройних силах у Європі під час Другої світової війни.

Згодом розпочалась його акторська кар'єра. Найбільшу популярність актор здобув після другорядних ролей у фільмах Стенлі Кубрика – "Сяйво", "Убивство" і "Шляхами слави". Цим він дуже пишався й розповідав про незабутній досвід сім'ї.

Напередодні смерті Джо Теркел написав мемуари "Злигодні успіху", які його сім'я планує опублікувати наприкінці року. В актора залишились двоє синів, дві невістки та брат Девід Теркель.

Окрім фільмів Кубрика Джо Теркел також знімався у телевізійних програмах та інших успішних стрічках: