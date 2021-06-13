Джо Байден на зустрічі з Єлизаветою II порушив королівський протокол: реакція Її Величності

Єлизавета II прийняла лідерів G7 у ботанічному саду "Едем", що розташований в графстві Корнуолл. Президентське подружжя США також побувало на цьому заході. Однак Байдени порушили королівський протокол, прибувши на подію після членів монаршої сім'ї.

Королева Єлизавета II вперше зустрілася з президентом Сполучених Штатів Америки на саміті G7, який приходить у Великій Британії. Проте не обійшлося без неприємностей.

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Байден порушив королівський протокол

Згідно з правилами королівської родини, останніми на офіційні заходи мають прибувати саме члени монаршої сім'ї. Інші гості мають бути на місці події до приїзду Її Величності.

Джилл та Джо Байдени порушили це правило під час першої зустрічі з королевою. Подружжя приїхало на захід, який організувала Єлизавета II, через 5 хвилин після неї самої.

Хоча політик запізнився на зустріч, британська королева не показувала свого невдоволення. Вона привітно спілкувалася зі всіма гостями, жартувала, багато сміялася.



Єлизавета II зустрілася з Джо та Джилл Байденами / Фото з інстаграму королівської сім'ї

13 червня, в останній день саміту лідерів G7, Єлизавета II прийме Джо та Джилл Байденів в офіційній резиденції – Букінгемському палаці.