Нагадувала мою маму, – Джо Байден розповів про зустріч з Єлизаветою II

Завершився триденний саміт G7, за подіями якого спостерігав увесь світ. В рамках цього заходу відбувся й перший офіційний візит Джозефа Байдена на посту президента США за кордон.

До теми Єлизавета II зустрілася з Джо Байденом: фото елегантного образу королеви

Глава Сполучених Штатів Америки зустрівся з колегами, а також мав нагоду побувати в офіційній королівській резиденції. Він став 13-им президентом США, з яким зустрілася Єлизавета II за час свого правління, та 5-им президентом, якого вона прийняла у Віндзорі.

Джо Байден про зустріч з Її Величністю

Після офіційного візиту у Віндзорський замок, де Джо Байдена та його дружину привітно зустріла королева, він поділився своїми враженнями від такої зустрічі.



Джо Байден у Віндзорському замку / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Побувавши на приватній аудієнції в королеви, президентське подружжя відправилося в аеропорт Хітроу. Саме там Байден дав коментарі журналістам.

Вона була дуже люб'язною. Нагадала мені маму,

– сказав Джо Байден.



Єлизавета II на зустрічі з Джо та Джилл Байденами / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Президент додав, під час зустрічі вони говорили про світових лідерів – Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Також спілкувалися про те, як відрізняється життя в Білому домі та у Віндзорі. Байден поділився, що адресував королеві запрошення до Білого дому.