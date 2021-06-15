Не лише запізнення: Джо Байден двічі порушив королівський протокол на зустрічі з Єлизаветою II

Джозеф Байден кілька днів тому побував на прийомі у британської королеви Єлизавети II. Разом з ним була його дружина Джилл Байден, а сама зустріч відбулась у Віндзорському замку. Втім, під час зустрічі президентське подружжя двічі примудрилось порушити протокол.

Перше порушення протоколу стосувалось особистої розмови королеви та президента США. З давніх часів деталі розмов на особистих зустрічах повинні залишатись у суворій таємниці, але Байден вирішив розповісти журналістам опісля, що він обговорював з Єлизаветою II.

До слова Нагадувала мою маму, – Джо Байден розповів про зустріч з Єлизаветою II

"Ми чудово поговорили. Вона запитала мене про двох лідерів... Про лідера, з яким я збираюся зустрітися – Путіна, а також вона хотіла дізнатися про Сі Цзіньпіна. Ми довго говорили, і вона була дуже щедрою", – сказав Байден журналістам.

Друга помилка Байдена мала місце під час першої зустрічі президента із королевою. Він до неї підійшов у чорних сонцезахисних окулярах. Але як зазначив колишній дворецький принца Чарльза, усі, хто зустрічаються з королевою, повинні дотримуватись безперешкодного зорового контакту. Згодом він все ж зняв окуляри.

Якщо ви зустрічаєтеся з королевою, на вас не повинно бути сонцезахисних окулярів або чогось подібного, тому що зоровий контакт грає дуже важливу роль. Неважливо, хто ви, навіть члени королівської сім'ї знімають сонцезахисні окуляри, коли зустрічаються з королівськими особами,

– пояснив Грант Гаррольд.

Коли ще Єлизавета II мала зустріч з Байденом

Напередодні 95-річна королева разом із принцом Чарльзом, герцогинею Корнуольською та герцогами Кембриджськими зустрілася з лідерами G7. Урочиста зустріч, яку організував прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, відбулася в ботанічному саду "Едем", що розташований в графстві Корнуолл. Тоді Байдени теж відзначились порушенням протоколу – вони запізнились на 5 хв під час саміту G7, хоча останньою на захід повинна прибувати королева. Як повідомляли у ЗМІ, Єлизавета II позитивно на це відреагувала та не давала жодних поганих коментарів.