Зірка "Гаррі Поттера" Бонні Райт вагітна первістком: зворушливі фото

Ще одна зірка "Гаррі Поттера" повідомила про майбутнє батьківство. Акторка Бонні Райт стане мамою вперше.

32-річна британська акторка, відома за роллю Джіні Візлі у фільмах "Гаррі Поттер", стане мамою вперше. Про це вона оголосила на особистій сторінці.

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Бонні Райт стане мамою

Зірка "Гаррі Поттера" та її чоловік Ендрю Локко вперше стануть батьками. Бонні поділилась першими враженнями від вагітності та опублікувала зворушливі кадри з коханим. Подружжя позує на тлі гір, – акторка обрала вільну довгу сукню, що підкреслила її помітний животик.

У нас буде дитина! Дуже раді привести її на нашу чудову землю. Яка шалена та смиренна подорож — ця вагітність, трансформація, що звільняє простір для нового життя,

– розповіла Бонні Райт.



Бонні Райт з чоловіком / Фото з інстаграму Бонні Райт

"Ми з Ендрю не можемо дочекатися, щоб познайомитися з нашою дитиною цього року і стати батьками. Таке відчуття, ніби вона прийшла привітатися у маленькій веселковій кулі на моєму животі".



Бонні Райт з чоловіком / Фото з інстаграму Бонні Райт

, Бонні Райт вийшла заміж за 38-річного бізнесмена Ендрю Локко минулого року. Раніше вона була заручена з актором Джеймі Кемпбеллом Бовером. Наразі Бонні Райт займається не акторством, а режисурою.

Нагадаємо, що лиш нещодавно стало відомо про батьківство "чоловіка" Бонні Райт (Джіні Візлі) – Деніела Редкліффа. Місяць тому папараці помітили кохану актора з вагітним животиком.

Днями журналісти побачили легенду "Гаррі Поттера" з дитячим візочком – тож зробили висновок, що актор вже став батьком. Та подружжя не коментує цю новину, також поки що невідома стать дитини.