У сукні кольору фуксії: Джилл і Джо Байдени прикрасили обкладинку глянцю – фото

Президентське подружжя стало зірками американського журналу People. На обкладинці глянцю перша леді США Джилл Байден постала в елегантній сукні кольору фуксії.

Джерело: People

Джозеф Байден разом з дружиною Джилл дали перше спільне інтерв'ю після інавгурації. Вони розповіли про перші дні в Білому домі та продемонстрували ніжні почуття у новій фотосесії.

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Образ Джилл Байден

Для появи перед камерами перша леді одягла сукню-футляр кольору фуксії від відомого американського дизайнера Брендона Максвелла. Приталене вбрання довжини міді з рукавами три чверті підкреслило струнку фігуру 69-річної Джилл Байден.

Елегантну сукню вона поєднала з золотими аксесуарами – годинником від Cartier, браслетами та сережками з перлами. Волосся дружина президента вклала у фірмову зачіску з легкими локонами та нанесла денний макіяж з акцентом на очі.

Перед фотографами подружжя постало разом. Шлюбу Джилл і Джо Байдена вже понад 40 років, однак почуття між ними не згасають, що яскраво демонструють нові кадри. 46-й президент Америки ніжно пригортав кохану та тримав її за руку.



Джилл Байден з Джо Байденом / Фото People



Джилл Байден з Джо Байденом / Фото People

Додамо, що для зйомки обкладинки журналу People Джилл Байден обрала не нову сукню. Раніше вона одягала її для інавгураційної молебні в Білому домі, яку відвідала з сім'єю, віцепрезиденткою Камалою Гарріс і другим джентельменом США Дугом Емхоффом.