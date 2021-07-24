Джилл Байден підтримала збірну США на Олімпіаді-2020: фото в сукні та спортивному светрі

24 липня 2021 , 13:12
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Джерело:

інстаграм Джилл Байден

Перша леді США Джилл Байден прилетіла в Токіо, де 23 липня розпочалися Олімпійські ігри 2020. Вона поспілкувалася з американськими спортсменами за допомогою відеозв'язку та побажала їм перемог. Джилл постала перед камерою в білій сукні та спортивному светрі збірної.

Джилл Байден вболіває за збірну США. Вона поділилася декількома фото, які зробили під час її онлайн-розмови з американськими спортсменами. 

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Промовистий образ Джилл Байден

Дружина Джо Байдена постала перед великим екраном у приталеній сукні білого кольору. На талії Джилл був темний тонкий ремінець. Поверх сукні вона одягнула спортивний светр збірної Сполучених Штатів Америки, який не застібала. 

Такий look Байден поєднала з чорно-білими туфлями-човниками на підборах і з бантиком. Волосся жінка вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках. 

Сьогодні були віртуальні обійми та привіт спортсменам,
– написала Джилл у дописі під фото.


Джилл Байден у білій сукні та спортивному светрі / Фото з інстаграму Джилл Байден


Джилл Байден у білій сукні та спортивному светрі / Фото з інстаграму Джилл Байден


Джилл Байден у білій сукні та спортивному светрі / Фото з інстаграму Джилл Байден

Джилл Байден у білій сукні та спортивному светрі / Фото з інстаграму Джилл Байден
Автор: Христина Кобак