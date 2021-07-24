Джилл Байден підтримала збірну США на Олімпіаді-2020: фото в сукні та спортивному светрі
Джерело:інстаграм Джилл Байден
Перша леді США Джилл Байден прилетіла в Токіо, де 23 липня розпочалися Олімпійські ігри 2020. Вона поспілкувалася з американськими спортсменами за допомогою відеозв'язку та побажала їм перемог. Джилл постала перед камерою в білій сукні та спортивному светрі збірної.
Джилл Байден вболіває за збірну США. Вона поділилася декількома фото, які зробили під час її онлайн-розмови з американськими спортсменами.
Дивіться також Джилл Байден відвідала церемонію відкриття Олімпіади-2020: фото вишуканого образу
Промовистий образ Джилл Байден
Дружина Джо Байдена постала перед великим екраном у приталеній сукні білого кольору. На талії Джилл був темний тонкий ремінець. Поверх сукні вона одягнула спортивний светр збірної Сполучених Штатів Америки, який не застібала.
Такий look Байден поєднала з чорно-білими туфлями-човниками на підборах і з бантиком. Волосся жінка вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках.
Сьогодні були віртуальні обійми та привіт спортсменам,
– написала Джилл у дописі під фото.
Джилл Байден у білій сукні та спортивному светрі / Фото з інстаграму Джилл Байден
Джилл Байден у білій сукні та спортивному светрі / Фото з інстаграму Джилл Байден
Джилл Байден у білій сукні та спортивному светрі / Фото з інстаграму Джилл Байден
Джилл Байден у білій сукні та спортивному светрі / Фото з інстаграму Джилл Байден