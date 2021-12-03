Джилл Байден у червоному пальті біля ялинки: фото з чоловіком

Президентське подружжя США побувало на запалюванні різдвяної ялинки на Еліпсі у Вашингтоні. Джилл Байден обрала для заходу розкішне червоне пальто.

Увесь світ готується до новорічно-різдвяних свят. Сполучені Штати Америки вже сяють кольоровими вогнями та іншими святковими декораціями. А Джилл Байден під час виходів з нагоди підготовки до Різдва демонструє красиві вбрання.

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Ефектний look Джилл Байден

На одному з заходів у Вашингтоні перша леді з'явилася в розкішному пальті насиченого червоного кольору. Талію Джилл підкреслив пояс в тон пальта, поєднала таке вбрання зі взуттям на підборах.

Оскільки на вулиці було досить холодно, то Байден доповнила образ зимовими аксесуарами: чорним шарфом і довгими рукавицями. Волосся дружина президента США вклала у фірмову укладку, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Серед прикрас на ній були розкішні сережки.



Джо та Джилл Байдени / Фото Getty Images



Джо та Джилл Байдени біля ялинки / Фото Getty Images