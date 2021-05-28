Після виступів в окупованому Криму: Джиган дає концерти в Україні

Російський репер Джиган прилетів в Україну. Він вже встиг виступити в Києві та готується до концерту в Одесі. Перетнути український кордон артисту не завадили навіть гастролі в окупованому Криму.

Громадський діяч Сергій Стерненко наголосив, що 2015 року Денис Устименко-Вайнштейн, відомий публіці під сценічним ім'ям Джиган, незаконно потрапив на територію Криму та виступав там з концертами. Відзначився співак і цього року, взявши участь у заході на підтримку окупації Криму в Москві.

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Відкрите порушення українського законодавства не завадило Джигану прилетіти до Києва. У вівторок, 27 травня, він дав сольний концерт у столичному ресторанному комплексі Queen, а в середу, 28 травня, виступить в рідній Одесі. Судячи з інстаграм-сторіс виконавця, який відпочиває на терасі з виглядом на Михайлівський золотоверхий монастир, літає в Одесу приватним літаком, в Україні йому подобається.

Сергій Стерненко додав, що "Джиган може мати громадянство України". Цей факт нібито унеможливлює видачу заборони на в'їзд до України. Однак активіст підкреслив, що в діях російського артиста "вбачається наявність складу злочину" за статтями 110 та 111 Кримінального кодексу – посягання на територіальну цілісність і суверенітет України та державна зрада.

Джиган має бути негайно затриманий та притягнений до кримінальної відповідальності,

– наголосив Сергій Стерненко.

Реакція мережі

Користувачі фейсбуку не стримують свого гніву. Одні закликають позбавити Джигана українського громадянства, інші пригадують, як співак спростував слова ведучих Comedy Club про те, що він український артист.