Не дивитися на себе, – Джіджі Хадід розкрила головні завдання моделі

Відома супермодель Джіджі Хадід прикрасила черговий номер обкладинки глянцю Harper’s Bazaar. В інтерв'ю вона розповіла, якими якостями повинна володіти модель.

Успішна американська модель Джіджі Хадід мало не щомісяця прикрашає обкладинки журналів. Цього разу вона стала головною героїнею серпневого номера глянцю Harper's Bazaar.

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Джіджі Хадід про завдання моделі

Як і зазвичай, знаменитість дала відверте інтерв'ю. Джіджі поділилась з прихильниками, якими якостями, на її думку, повинна володіти модель. Вона наголосила, що в її завдання не входить роздумувати про одяг на знімальному майданчику.

Моя робота – носити те, що я ношу, і мати фотографічний розум, щоб розуміти, як зробити так, щоб воно виглядало добре, продавалося і створювало саме той ефект, який необхідний творчій команді. Важливо не відволікатися на себе і навіть не дивитися на себе в дзеркало. Потрібно дивитися в камеру,

– підкреслила Джіджі Хадід.

"Завдання моделі – зрозуміти, як вона вписується в фотографію. Я не кажу це як щось зневажливе стосовно жінок, але ви повинні дивитися на себе як на предмет, модний предмет або скульптуру", – додала модель.

Джіджі Хадід також зауважила, що й поза зйомками не проводить багато часу перед дзеркалом: "Я чищу зуби в душі вранці. Або я зазвичай дивлюся у вікно".

Попри те, що Джіджі Хадід бездоганно володіє всіма якостями моделі та щомісяця з'являється у модних фотосесіях, зірка планує покинути цю професію. Вона хоче передати можливість наступному поколінню.

Сама ж Джіджі поки що роздумує над різноманітними сферами. Та найбільш близька для неї – дизайнерський бізнес. Можливо, модель створить власний бренд одягу.