Джіджі Хадід заявила, що планує покинути моделінг: чим хоче займатися зірка

Знаменита американська модель Джіджі Хадід шокувала новим зізнанням. Зірка відверто розповіла, що більше не хоче працювати моделлю. Натомість вона планує займатися дизайнерським бізнесом.

Американська модель Джіджі Хадід знялась у розкішній чорно-білій фотосесії для глянцю. Заразом вона дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про майбутні зміни в її житті. Зокрема, зірка планує займатися іншою справою на противагу моделінгу.

Варто переглянути Джіджі Хадід знялася у фотосесії для глянцю І-D: розкішні чорно-білі кадри

Джіджі Хадід хоче змінити професію

Знаменитість заявила, що досягнула всього, чого прагнула в індустрії моди. Тепер вона хоче поступитися й дати можливість іншим реалізувати себе у цій сфері.

Я втілила в життя всі мої мрії про моду і подумала: "Що ж тепер?". Мені не потрібна нова обкладинка або рекламна кампанія. Я б вважала за краще залишити це місце для нового обличчя, когось, для кого це дійсно важливо. Для людини, чиє життя зміниться завдяки кар'єрі,

– зізналась Джіджі.

"Я хочу дати дорогу наступному поколінню і зосередити свою енергію і час на чомусь іншому – на тому, що, очевидно, пов'язано з цим бізнесом і приносить мені задоволення", – додала модель.

Хадід також розповіла, що тепер вона хотіла б мати більш стабільну роботу. Це пов'язано з народженням донечки Хаї. Джіджі хотіла б працювати в офісі, а не бути у постійних подорожах та перельотах.

Мені б сподобалося ходити в один і той самий офіс або студію кілька днів в тиждень, з однією і тією самою командою, одними й тими ж людьми, де буде невелика ігрова кімната, яку я можу зробити для Хаї у себе на роботі,

– поділилась зірка.



Джіджі Хадід з донькою / Фото з інстаграму моделі

Яку професію обере модель

Джіджі Хадід зізналась, що роздумує над різноманітними сферами й професіями. Та поки що їй найбільш близький дизайнерський бізнес: "Я працюю над дизайнерськими ідеями з точки зору мого власного бренду. Я б хотіла знайти нішу, в яку, на мою думку, було б круто вивести у світ бренд з моїм ім'ям".

Ще у 2-річному віці Джіджі знялась для реклами дитячого одягу. Після невдалої спроби вивчення кримінальної психології в університеті Хадід зосередилась на моделінгу. Дівчина з 2014 року бере участь у показах, Тижнях моди, фотозйомках для найвідоміших глянців. Вона є "ангелом" Victorias Secret та послом косметичного бренду Maybelline.