Померла Джейн Біркін – співачка, акторка та ікона стилю

Французькі медіа повідомляють про втрату – померла співачка й акторка Джейн Біркін. Її знайшли мертвою вдома.

Співачка, акторка та справжня ікона стилю Джейн Біркін померла. У грудні вона відсвяткувала день народження – 76 років.

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Померла Джейн Біркін

Як повідомляє французька преса, сьогодні, 16 липня, артистку знайшли мертвою у її будинку в Парижі. Тіло виявила опікунка Джейн Біркін.

У травні цього року співачка скасувала свої концерти через стан здоров'я.

Я завжди була великою оптимісткою, і я розумію, що мені все ще потрібно трохи часу, щоб знову бути на сцені та з вами,

– повідомила тоді Джейн Біркін.



Джейн Біркін / Фото з інстаграму Джейн Біркін

Що відомо про Джейн Біркін

Джейн Біркін – англо-французька співачка, акторка кіно та театру. Вона народилась у Лондоні, де з 17 років пробувала себе у кіно й театрі. Першу славу їй приніс фільм "Фотозбільшення". У 1967 році Джейн переїжджає до Франції. Вона одержала роль у фільмі "Слоган", де на майданчику зустріла Сержа Генсбура.

Джейн Біркін та Серж Генсбур стали культовою парою. У 1969 році вони випустили спільну пісню Je t'aime… moi non plus ("Я тебе кохаю… Я тебе теж ні"), що стала найпродаванішою у Франції. Пізніше за назвою пісні зняли фільм. Джейн продовжувала співати пісні авторства Сержа та зніматися в кіно.

Джейн Біркін виховувала трьох доньок – Кейт Баррі (від першого шлюбу з Джоном Баррі), Лу Дуайон та Шарлотту Генсбур.

Додамо, що на честь Джейн Біркін бренд Hermes назвав сумку – Hermès Birkin, що сьогодні вважається символом стилю.