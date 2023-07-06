Брат Кейт Міддлтон вперше стане батьком: зворушливі фото

Подружжя - Джеймс Міддлтон та Алізі Тевенет поділилося радісною новиною. Вони скоро стануть батьками первістка.

Молодший брат принцеси Уельської опублікував фото вагітної дружини. Він зізнався, що пара дуже чекає на поповнення в родині. Малюк стане сьомим онуком Керол і Майкла Міддлтонів.

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Джеймс Міддлтон та Алізі Тевенет чекають на первістка

На світлині, яку опублікував майбутній батько видно, як його дружина позує в обтислий сукні оливкового кольору. На фото добре помітно, що Алізі вагітна й незабаром народжуватиме малюка. На кадрах, поширених Джеймсом, також можна побачити його собаку Мейбел.

Ми не можемо бути більш схвильованими. Хіба Мейбл може,

— зазначив під фото чоловік.

Він також додав, що початок року був важким для нього, адже померла одна з його собак – Елла. Втім, Джеймс зауважив, що вони з коханою з нетерпінням чекають на первістка. Народження малюка стане прекрасним завершенням року для молодої сім'ї.

Для перегляду всі фото гортайте праворуч:

, дитина Джеймса та Алізі стане двоюрідним братом або сестрою для принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Окрім цього, малюк буде племінником принца та принцеси Уельських.