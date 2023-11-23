Почав мацати мої груди, – зірку кінострічки "Рей" Джеймі Фокса звинуватили у зґвалтуванні

Зірку кінострічки "Рей" Джеймі Фокса звинуватили у зґвалтуванні. Постраждала подала до суду на оскароносного актора за інцидент, який, за її словами, трапився 8 років тому.

І відбулося це нібито в одному з ресторанів Нью-Йорка. Цікаво, що жінка подала в суд як проти відомої кінозірки, так і проти власників закладу, вимагаючи компенсації та штрафів.

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Джеймі Фокса звинуватили у зґвалтуванні

Постраждала заявила, що у серпні 2015 року близько 23:00 вона зустріла актора в одному з нью-йоркських ресторанів. Пізніше жінка попросила сфотографуватися зі знаменитістю, на що він люб'язно погодився: "Звичайно, крихітко, для тебе все що завгодно". Крім того, актор зробив комплімент жінці щодо її запаху та фігурі. І згодом він нібито повів шанувальницю на дах, де без дозволу торкався її талії та грудей.

Сказав, що я схожа на Габріель Юніон. Потім він потягнув мене за руку на задній майданчик даху у Catch NYC & Roof. Він поклав обидві руки на талію, а потім просунув їх під мій топ. Він почав мацати мої груди. Він виглядав п'яним,

– зазначила позивачка.

До того ж вона стверджує, що актор просунув руку їй у спідню білизну, а потім "засунув пальці в піхву та анальний отвір".

Жінка пригадала, що охоронці закладу та інші відвідувачі пасивно спостерігали за цим інцидентом, не вживаючи жодних дій. Так, лише втручання подруги позивачки, за словами жінки, врятувало її.

Ймовірна потерпіла наголосила, що зазнала тілесних ушкоджень, болю, страждань і емоційного стресу внаслідок актів сексуального насильства.