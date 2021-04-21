Джессіка з "Холостяка-11" похизувалася спокусливою фігурою в бікіні: гаряче фото з Єгипту

Учасниця 11 сезону шоу "Холостяк" Джессіка похизувалася звабливою фігурою у чорному бікіні в Єгипті. Саме в цій сонячній країні пройшов 7 тиждень реаліті-шоу, тому дівчина не втратила нагоди насолодитися відпочинком на пляжі.

11 сезон "Холостяка" щотижня наближається до фіналу. Однією з фавориток Михайла Заливаки є Джессіка, який вже зізнався їй у почуттях.

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Спекотне фото Джессіки

В Єгипті Джессіка була на груповому побаченні, яке відбулося на пляжі. Також дівчина не втратила нагоди сфотографуватися на тлі моря в купальнику та оприлюднила гаряче фото.

Джессіка постала перед камерою в чорному суцільному купальнику, який підреслив пишні груди та оголив сідниці. Поверх одягнула біле парео. Волосся учасниця "Холостяка" вклала рівно, воно майоріло на вітрі. На обличчі зробила легкий макіяж і одягнула сонцезахисні окуляри.



Джессіка похизувалася фігурою / Фото з інстаграму Джессіки з "Холостяка-11"