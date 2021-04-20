11 сезон "Холостяка" еженедельно близится к финалу. Одной из фавориток Михаила Заливако является Джессика, которой он уже признался в чувствах.

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Жаркое фото Джессики

В Египте Джессика была на групповом свидании, которое состоялось на пляже. Также девушка не упустила случая сфотографироваться на фоне моря в купальнике и обнародовала горячее фото.

Джессика предстала перед камерой в черном сплошном купальнике, подчеркнувшим пышную грудь и обнажившим ягодицы. Поверх него надела белое парео. Волосы участница "Холостяка" уложила ровно, они развевались на ветру. На лице сделала легкий макияж и надела солнцезащитные очки.



Джессика похвасталась фигурой / Фото из инстаграма Джессики из "Холостяка-11"