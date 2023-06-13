Копія мами: акторка Джессіка Альба приголомшила схожістю зі своєю старшою донькою

42-річна американська акторка Джессіка Альба показала свою 15-річну доньку Онор Воррен. Вони разом відпочили у Парижі. Шанувальники відзначають, що зіркова мама й дочка неймовірно схожі між собою.

Американська акторка поділилася кадрами зі своєю старшою донькою. Днями дівчинці виповнилося 15 років, з днем народження її зворушливо привітав і тато.

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Джессіка Альба приголомшила схожістю з донькою

Відома матуся разом з донькою та подругами відвідала Відкритий чемпіонат Франції з тенісу. Кадрами Альба поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Дівочий день", – підписала фото акторка.

Шанувальники одразу ж відзначили, що донька Джессіки просто копія зіркової мами.



Джессіка Альба з донькою Онор / Фото з її інстаграму

Для прогулянки Джессіка обрала легку білу сукню у синю смужку з ефектним декольте, яку доповнила білими кросівками. А 15-річна Онор обрала більш розкуте вбрання – шорти та короткий топ молочного кольору, який прикрила сорочкою у тон.



Джессіка Альба з донькою Онор / Фото з її інстаграму

З віком дівчина стає все більше схожою на свою маму. Шанувальники теж не могли не помітити, що Онор копія Джессіки:

"Як дві краплі води",

"Ви наче близнючки",

"Вау, як ви схожі",

"Матусина донечка".

"Господи, вона ж твоя близнючка. Красиві дівчата".

"Чудові мама і дочка!"

Своє день народження Онор святкувала в Парижі. Джессіка Альба показала фото доньки з кульками на фоні Ейфелевої вежі.



Донька Джессіки Альби святкувала день народження / Фото з інстаграму акторки

Тато зворушливо привітав доньку

Кінопродюсер та чоловік Джессіки Альби – Кеш Воррен у соцмережі привітав Онор з 15-річчям, який вона святкувала 8 червня.

Тобі сьогодні виповнюється 15 років, і я шукаю правильні слова, щоб описати свої емоції. Це поєднання любові, гордості, вдячності та смутку. Так, смутку, бо ти моя старша донька,

– написав зіковий тато.

Він додав, що він дуже нею пишається. "Мені подобаються наші поїздки до школи вранці і я люблю наші розмови під час сімейної вечері. Мені подобається твій музичний смак і твій чудернацький гумор. Мені подобається твій сміх, розум і чуйне серце", – висловився Кеш.

Воррен також поділився чарівними фото Онор різного віку, на яких помітно, як дівчинка дорослішала. На перших світлинах помітно, як вона схожа на зіркову маму.



Донька Джессіки Альби та Кеша Воррена / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що Джессіка Альба має трьох дітей у шлюбі з режисером Кешем Ворреном. Подружжя виховує доньок Онор та Гевен, а також сина Гейєса.