Дженніфер Лопес приголомшила відвертою фотосесією на тлі океану: фото у блузці та бікіні

Голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес позувала у фотосесії для модного глянцю InStyle. Вона постала перед камерою у спокусливому вбранні та засвітила оголені груди.

Американська знаменитість вміє дивувати публіку. Вона не лише поширює світлини зі зйомок нової комедії в Домінікані, а й постає в спокусливих образах перед камерою, демонструючи розкішну фігуру.

Спекотно Дженніфер Лопес на зйомках комедії показала зухвалий образ у панчохах та рваній весільній сукні

51-річна улюблениця мільйонів позувала у фотосесії для глянцю. Зйомка відбулася на пляжі, на тлі безмежного океану, тому образи Дженніфер були надзвичайно звабливими.

Нові спокусливі фото Джей Ло

На одній з фотографій вона зображена у бежевому бікіні з красивим оздобленням. Купальник мав глибокий виріз та оголив груди зірки, додавши сексуальності. Також Лопес не втратила нагоди похизуватися довгими ногами та ідеальною золотистою засмагою.

Візажисти постаралися й над зачіскою та макіяжем Джей Ло. Її волосся вклали у ледь помітні локони, а на обличчі зробили макіяж у нюдових відтінках.



Дженніфер Лопес в бікіні / Фото з інстаграму Джей Ло

На іншому фото Дженніфер продемонструвала пристрасть. Вона позувала в елегантній бежевій блузці, яку одягнула на голе тіло та не застібала. Зірка оголила бюст, чим неабияк розбурхала уяву користувачів мережі. Такий верх вона поєднала з чорними мереживними трусиками з високою посадкою та ременем.

Серед аксесуарів look доповнили сережки та ланцюжок на шиї. Волосся Джей Ло зібрала у недбалий пучок ззаду, залишивши лише декілька пасм, які спадали на обличчя. Макіяж залишився незмінним.



Дженніфер Лопес в блузці засвітила оголені груди / Фото з інстаграму Джей Ло