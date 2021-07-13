51-річна акторка та співачка продовжує приголомшувати публіку. На особистій сторінці в інстаграмі вона часто публікує провокативні кадри, якими дивує шанувальників.

Цікаво Дженніфер Лопес вперше розповіла, як почувається з Беном Аффлеком

Розтяжка Дженніфер Лопес

Джей Ло показала, як тренується в залі на килимку. Зірка пояснила, що працювала в студії звукозапису, після чого саме там вирішила провести репетицію. Спеціально для цього пересунули декілька диванів. Артистка змогла продемонструвати свої хореографічні вміння.

Ми репетируємо будь-де та будь-коли. Люди іноді думають, що я божевільна. Проте я хотіла, щоб наступного дня все було ідеально для зйомок відео!

– написала Лопес під відео.

Видно, що співачка постійно підтримує чудову спортивну форму, піклується про себе та своє тіло. Джей Ло робить все для того, щоб на сцені та в кадрі завжди виглядати неперевершено.