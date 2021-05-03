Дженніфер Лопес похизувалася грудьми у блискучому комбінезоні з декольте: фото співачки

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес виступила на благодійному концерті за доступ до вакцин. Для заходу вона обрала відверте блискуче вбрання, яке оголило пишні груди.

Спокуслива Дженніфер Лопес виступила на благодійному концерті Global Citizen: Vax Live на підтримку доступу всього населення світу до вакцин проти коронавірусу. Для події зірка обрала ефектне вбрання.

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Стильний look Дженніфер Лопес

На інстаграм-сторінці знаменитість оприлюднила декілька кадрів з гримерки. Вона постала перед камерою в комбінезоні від Elie Saab. Вбрання складалося з прозорого верху, що був розшитий паєтками та бісером, білих штанів кльош з лампасами з паєток. Струнку талію 51-річної співачки підкреслив білий пояс з білою пряжкою. Під комбінезон Дженніфер не одягала бюстгальтер, тому глибоке декольте оголило її пишні груди.

Серед аксесуарів образ Джей Ло доповнили лаконічне намисто, сережки, браслети та каблучки.



Дженніфер Лопес засвітила оголені груди / Фото з інстаграму Джей Ло

Візажисти попрацювали над зачіскою та макіяжем улюблениці мільйонів. Довге розкішне волосся вони акуратно вклали, а на обличчі зробили виразний макіяж з акцентом на очах і нюдовим блиском на губах.



Ефектний look Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Джей Ло