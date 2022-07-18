Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися

Актори Дженніфер Лопес і Бен Аффлек нарешті офіційно чоловік і дружина! Таємне весілля відбулося у Лас-Вегасі. Закохані не хотіли, щоб хтось завадив їм у цей день.

Сталося те, на що чекали мільйони шанувальників зіркової пари. Після довгоочікуваного возз'єднання Дженніфер і Бен узаконили свої стосунки.

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Джей Ло та Бен Аффлек одружилися

У минулому публічність завадила акторам бути разом, тому тепер вони одружилися таємно. 16 липня вони отримали свідоцтво про шлюб в окрузі Кларк, що в штаті Невада. Згодом їхнє весілля відбулося в Лас-Вегасі. На своєму вебсайті OnTheJLo Дженніфер опублікувала всі подробиці щодо свята.

Ми зробили це. Любов прекрасна. Любов добра. І виявилося, що любов терпляча. Двадцять років терпіння,

– сказала Лопес.

Закохані ледве встигли до весільної каплиці перед її закриттям. Свідками на весіллі були діти наречених. Дженніфер називає це весіллям мрії, яке вона давно хотіла.

Я почуваюся приголомшливо. Я така схвильована. У мене була ця сукня стільки років, і я просто зберігала, зберігала, зберігала її. І тепер я одягла її у день свого весілля,

– зізналася артистка.

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На офіційній сторінці в інстаграмі Дженніфер опублікувала фото з обручкою на руці та запросила підписників перейти на її вебсайт.



Дженніфер Лопес після весілля / Фото з інстаграму акторки

У коментарях колеги та прихильники акторки вітають її з цією прекрасною подією у житті.