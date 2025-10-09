У новому інтерв'ю для Harper’s Bazaar UK Дженніфер Еністон підняла цю особисту тему. Та зізналася, що намагалась стати мамою упродовж 20 років, передає Showbiz 24.

Акторка розповіла, що намагалася завагітніти. Вона таємно проходила процедуру ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення), однак вона виявилась невдалою. Чутки у пресі лише тиснули на неї.

Вони (ЗМІ – Showbiz 24) не знали моєї історії, не знали, через що я пройшла за останні 20 років, намагаючись створити сім'ю. Тому що я не ходжу по світу і не розповідаю їм про свої проблеми. Це нікого не стосується. Але настає момент, коли ти не можеш ігнорувати це – розповіді про те, що я не матиму дитини, не матиму сім'ї, бо я егоїстка, трудоголік,

Дженніфер Еністон / Фото Harper's Bazaar

У 2016 році Дженніфер Еністон відреагувала на плітки й написала статтю, в якій розкритикувала поведінку ЗМІ. Своєю заявою вона хотіла підтримати й інших жінок, які хотіли створити сім'ю й завести дітей.

У серпні Дженніфер Еністон також прокоментувала розлучення з Бредом Піттом для Vanity Fair. Акторка зізналась, що важко переживала цей час, адже її особисте життя було під пильною увагою преси й шанувальників.

Чи перебуває Дженніфер Еністон у стосунках?

Зараз акторка зустрічається з гіпнотерапевтом і лайф-коучем Джимом Кертісом. Вперше пару побачили разом улітку, під час відпочинку на яхті на Майорці. Згодом інсайдери розповіли, що Дженніфер познайомила бойфренда зі своїми друзями.