Дженніфер Еністон – 52: гучні романи голлівудської зірки

Голлівудська акторка, зірка культового серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон святкує день народження. 11 лютого знаменитості виповнюється 52 роки. За час кінокар'єри Дженніфер увага прихильників була прикута до її особистого життя. Редакція Showbiz 24 пригадала гучні романи актриси, які активно обговорювали у мережі.

Особисте життя відомих людей завжди цікаве публіці. Часто зірки приховують свої стосунки, намагаються тримати їх якомога далі від сторонніх очей. Дженніфер Еністон належить до тих знаменитостей, про чиї романи було чимало новин у ЗМІ, папараці прагнули дізнатися більше подробиць та ексклюзивних деталей. Журналісти Showbiz 24 підготували матеріал про стосунки Дженніфер з чоловіками, про які говорив увесь світ шоу-бізнесу.

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У молоді роки актриса мала роман зі своїм колегою Чарлі Шлеттером. Пізніше пара розірвала стосунки і Дженніфер почала зустрічатися з актором Деніелем Макдональдом. У 1995 році зірка закрутила роман з музикантом групи Counting Crows Адамом Дьюіцем. Також серед інтрижок були стосунки з актором Тейтом Донованом, за якого вона навіть збиралася виходити заміж.

Та особливою є історія кохання Дженніфер Еністон та Бреда Пітта, яка стала однієєю з найбільш обговорюваних у Голлівуді.

Роман Дженніфер Еністон та Бреда Пітта

Вони познайомилися у 1998 році на зйомках серіалу "Друзі", де Дженніфер отримала одну з головних ролей. Тоді Бред лише розпочинав свою кар'єру в кіноіндустрії. Голлівудський красень зміг полонити серце Еністон і вже через 5 місяців вони заручилися.

Гучне весілля відбулося у 2000 році. Цю зіркову пару називали ідеальною, здавалося, ніщо не може зруйнувати їхні стосунки, але вже через 5 років подружнє життя Дженніфер та Бреда дало тріщину. Тоді актор закрутив роман з іншою красунею – колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. Коли Еністон дізналася про це, одразу подала на розлучення. Оскільки пара не мала спільних дітей і змогла домовитися щодо поділу майна, то розлучення відбулося швидко.

У 2019 році інсайдери говорили про те, що Бред Пітт відчуває провину перед колижньою дружиною і на 50-річчя навіть вибачився перед нею. Наприкінці того ж року актор приїхав на різдвяну вечірку екскоханої та провів з нею вечір.

А вже на початку 2020 року ЗМІ активно розповсюджували інформацію про ймовірне воз'єднання колишніх закоханих. Такі чутки спровокували зворушливі обійми Еністон та Пітта на 26-ій премії Гільдії кіноакторів США. Проте, скоріш за все, це було просто дружнє привітання, оскільки наразі вони кожен живуть своїм життям.



Еністон та Пітт на 26-ій премії Гільдії кіноакторів США / Фото Getty Images

Шлюб Дженніфер Еністон з Джастіном Теру

У 2011 році Дженніфер познайомилася з продюсером Джастіном Теру. Згодом вони почали зустрічатися і чоловік навіть зробив пропозицію коханій, проте вона не поспішала погоджуватися. Лише у 2012 році пара повідомила про заручини, а влітку 2015 року таємно одружилася.

5 серпня спільні друзі прийшли привітати Джастіна з днем народження, а виявилося, що потрапили на весілля, яке влаштували прямо у будинку в Лос-Анджелесі. Та й цей шлюб Еністон був невдалим. У лютому 2018 року подружжя розлучилося.



Дженніфер Еністон та Джастін Теру / Фото Getty Images