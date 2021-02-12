Колишній чоловік Дженніфер Еністон привітав її з днем народження: що написав Джастін Теру

Американська зірка Дженніфер Еністон 11 лютого святкувала своє 52-ге день народження. У мережі її привітало чимало зіркових колег, а також колишній чоловік Джастін Теру. Він звернувся до неї таємним іменем та залишив "сердечко".

Чоловік поділився у мережі знімком ескоханої та залишив миле привітання.

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Джастін Теру привітав Еністон з днем народження

Схоже, пара залишилась у чудових відносинах, незважаючи на те, що розійшлась близько 4-х років тому. У своїх інстаграм-сторіз Теру опублікував чорно-біле фото з власного архіву, де Дженніфер стоїть на сходах красивої архітектурної будівлі.

"З днем народження! Люблю тебе", – лаконічно написав актор, додавши "емоджі" у формі серця та букву "Б (B)", яку вирішив не розсекречувати.



Дженніфер Еністон на знімку в Теру / Фото з інстаграм-сторіз Джастіна Теру

На знімок акторка публічно не відреагувала, втім, варто сподіватись, що вона подякувала йому в особистих повідомленнях.

Чи привітав зі святом Джен інший колишній чоловік – Бред Пітт – невідомо. Втім, вони давно підтримували спілкування по телефону, тому також варто сподіватись, що актор не забув про свою давню подружку.

Хто ще привітав зірку зі святом?

Свої привітання з нагоди уродин Дженніфер залишили подруги акторки: Кортні Кокс та Різ Візерспун.

"З днем ​​народження, Дженні Луїза! Ми так давно знайомі, що я навіть не пам'ятаю, чому я називаю тебе так. Я люблю тебе!" – написала Кортні Кокс у своєму інстаграмі та додала спільні фото з нею.

Колега по серіалу "Ранкове шоу" 2 сезон Різ Візерспун, зйомки якого зараз тривають, теж залишила спільні фото з іменинницею, що були зроблені на знімальному майданчику.

"Нам завжди вдається знайти час, щоб поговорити і посміятися над будь-якою темою. І це просто одна з причин, чому мені так пощастило, що я знаю тебе не тільки на екрані, але і за його межами. Вітаю тебе, моя смішна, любляча і талановита подруга", – написала Різ в інстаграмі.