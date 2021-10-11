Джастін та Гейлі Бібери готуються стати батьками, – ЗМІ
Джерело:The Sun
Канадський артист Джастін Бібер та модель Гейлі 3 роки перебувають у шлюбі. Для пари найважливішою була кар'єра, однак тепер вони задумуються про дітей. Як зізнався співак, наприкінці 2021 року він хотів би робити перші спроби для того, щоб стати татом.
До випуску готується новий документальний фільм про канадську знаменитість "Джастін Бібер: Наш світ". Журналісти The Sun побували на попередньому перегляді стрічки та помітили цікаву деталь.
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Джастін і Гейлі Бібери готові стати батьками
У документальному фільмі про співака показали, як він розмовляв з дружиною перед новорічним концертом у 2020 році. Він зізнався Гейлі, що для нього сім'я – пріоритет. До того ж він хотів би стати батьком.
Мій намір на 2021 рік – продовжувати ставити цілі й отримувати від них задоволення. Свою сім'ю я ставлю на перше місце, і, сподіваюся, незабаром нас стане троє,
– сказав Джастін.
У фільмі видно, що Гейлі нібито трохи збентежилась через несподівані слова коханого. Однак вона з ним не сперечалась.
Джастін Бібер додав, що хоче "почати спроби" поповнення у сім'ї наприкінці 2021 року. Тому якщо слова артиста – правда, цілком ймовірно, що скоро подружжя потішить аудиторію щасливими новинами.
Джастін та Гейлі Бібери / Фото Getty Images
Що відомо про шлюб Джастіна та Гейлі
- Співак та модель недовго зустрічалися ще у 2015 році. Бібер згодом в черговий раз відновив, а потім розірвав стосунки з Селеною Гомес. Через певний час Джастін знову почав стосунки з Гейлі Болдвін.
- У липні 2018 року артист зробив моделі пропозицію, а через кілька місяців з нею одружився. Весільна церемонія пройшла в Південній Кароліні, вінчання – у каплиці Сомерсет на території готелю. Але пару часто бачили з обручками до цього, тому, можливо, Джастін та Гейлі уклали шлюб до урочистостей.
- Ще минулого року Джастін Бібер в інтерв'ю розповів, що хотів би мати велику сім'ю й багато дітей. Однак зауважував, що Гейлі зосереджена на кар'єрі, й перед материнством їй треба добитися певних цілей.