Джастін та Гейлі Бібери готуються стати батьками, – ЗМІ

Канадський артист Джастін Бібер та модель Гейлі 3 роки перебувають у шлюбі. Для пари найважливішою була кар'єра, однак тепер вони задумуються про дітей. Як зізнався співак, наприкінці 2021 року він хотів би робити перші спроби для того, щоб стати татом.

До випуску готується новий документальний фільм про канадську знаменитість "Джастін Бібер: Наш світ". Журналісти The Sun побували на попередньому перегляді стрічки та помітили цікаву деталь.

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Джастін і Гейлі Бібери готові стати батьками

У документальному фільмі про співака показали, як він розмовляв з дружиною перед новорічним концертом у 2020 році. Він зізнався Гейлі, що для нього сім'я – пріоритет. До того ж він хотів би стати батьком.

Мій намір на 2021 рік – продовжувати ставити цілі й отримувати від них задоволення. Свою сім'ю я ставлю на перше місце, і, сподіваюся, незабаром нас стане троє,

– сказав Джастін.

У фільмі видно, що Гейлі нібито трохи збентежилась через несподівані слова коханого. Однак вона з ним не сперечалась.

Джастін Бібер додав, що хоче "почати спроби" поповнення у сім'ї наприкінці 2021 року. Тому якщо слова артиста – правда, цілком ймовірно, що скоро подружжя потішить аудиторію щасливими новинами.



Джастін та Гейлі Бібери / Фото Getty Images

Що відомо про шлюб Джастіна та Гейлі