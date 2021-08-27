Джамалі – 38: знакові пісні переможниці Євробачення-2016

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала святкує день народження. 27 серпня їй виповнюється 38 років. Про знакові пісні у творчості переможниці Євробачення-2016 дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.

Джамала (справжнє ім'я – Сусана Алімівна Джамаладінова) за час музичної кар'єри встигла стати народною артисткою України та перемогти на пісенному конкурсі Євробачення. Але найголовніше, що виконавиця підкорила, – серця мільйонів українців.

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Історію свого життя Джамала розповідає у піснях. Її композиції веселі та сумні, енергійні та ліричні. Співачка завжди відрита зі слухачем. Саме тому її пісні не втрачають актуальності та лунають у різних куточках України та світу.

З нагоди 38-річчя артистки ми підготували добірку з шести треків, які стали знаковими у її кар'єрі.

Найпопулярніші пісні Джамали

For Every Heart

Перший сольний концерт Джамали відбувся 12 квітня 2011 року в Жовтневому палаці. Тоді зірка презентувала дебютний альбом For Every Heart, куди увійшла однойменна пісня. Робота над цим альбомом тривала майже рік.

Джамала – For Every Heart: слухайте пісню онлайн

"Злива"

Восени 2014 року Джамалі запропонував співпрацю лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Тоді ще разом з Дмитром Шуровим (Pianoбой) вони записали пісню "Злива", яку презентували перед річницею Революції Гідності. Ця композиція стала саундтреком до фільму "Зима, що нас змінила". У 2016 році музиканти та хіт здобули перемоги в номінаціях "Найкращий дует" і "Найкраща пісня" музичної премії YUNA.

Джамала, Андрій Хливнюк, Дмитро Шуров – "Злива": слухайте пісню онлайн

"Шлях додому"

Знаменитість презентувала пісню, присвячену депортації кримськотатарського народу, навесні 2015 року. Джамала зізнавалася, що цей трек став сповіддю. Він для всіх тих, хто шукає свій шлях додому.

Джамала – "Шлях додому": слухайте пісню онлайн

"1944"

6 лютого 2016 року Джамала виступила у першому півфіналі Національного відбору на Євробачення. У прямому ефірі вона виконала пісню "1944", яку присвятила депортації кримськотатарського народу. Щемливий виступ допоміг співачці пройти у фінал відбору, де вона здобула перемогу.

15 травня того ж року зірка перемогла на Євробаченні, яке відбувалося в Стокгольмі. Тоді вона набрала від професійного журі та глядачів з різних країн 534 балів. Наступного дня президент України Петро Порошенко надав Джамалі звання народної артистки України.

Перебуваючи на конкурсі, українська співачка підписала контракт з Universal Music Group, який 10 червня видав її альбом "1944" в Європі, а через місяць – у США.

Джамала – "1944": дивіться відео онлайн

"Крила"

Цей трек Джамала записала у 2018 році. Презентація пісні відбулася у фіналі Національного відбору на Євробачення-2018. Тоді зірка була вагітна первістком.

Джамала – "Крила": слухайте пісню онлайн

"Вірю в тебе"

Навесні 2021 року відбулася прем'єра пісні "Вірю в тебе". У кліпі на цей трек Джамала показала чоловіка та двох синів. Ролик зворушив мережу, а композиція стала однією з найчуттєвіших у творчості співачки.

Джамала – "Вірю в тебе": дивіться відео онлайн