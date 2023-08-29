У День пам'яті захисників: Джамала поширила щемливий допис про друга, якого втратила на війні

29 серпня – день, коли вшановують пам'ять українських захисників, які загинули в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність країни. В цей день співачка Джамала опублікувала щемливий допис про свого друга дитинства Сейрана Кадирова.

З'ясувалось, що чоловік загинув у січні цього року під Бахмутом. В захисника залишились дружина та троє дочок, найменшій з них – два роки. Виконавиця у своєму інстаграмі опублікувала спільні фото з ними.

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Джамала загадала про свого друга, який загинув під Бахмутом

Артистка пояснила, що Сейран був дуже близьким другом її сім'ї. Він замінив жінці брата, тож вона тепер хоче зробити все можливе, аби наблизити перемогу України, в боротьбі за яку він загинув.

Друг дитинства, друг нашої родини. Сейран Кадиров. Спецпідрозділ "Крим" ГУР МО. Брата в мене не було, але був Сейран,

– зазначила виконавиця.

"Він був і залишається для мене неймовірною людиною! Найбільше за все зараз хочеться зробити максимум для того, щоб зберегти життя інших Героїв, які продовжують захищати нас на передовій", – додала співачка.

Вона наголосила, що потрібно продовжувати допомагати українським військовим, адже зараз це не менш важливо: "Нам здається, що ми зробили все можливо і не можемо ні на що впливати. Це є найбільша пастка в боротьбі. Чим більше відчуття безпорадності, знайте, тим більше ви можете зробити все можливе і неможливе".