Выяснилось, что мужчина погиб в январе этого года под Бахмутом. У защитника остались жена и трое дочерей, самой маленькой из них – два года. Исполнительница в своем инстаграмме опубликовала совместные фото с ними.

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Джамала вспомнила о своем друге, который погиб под Бахмутом

Артистка объяснила, что Сейран был очень близким другом ее семьи. Он заменил женщине брата, и она теперь хочет сделать все возможное, чтобы приблизить победу Украины, в борьбе за которую он погиб.

Друг детства, друг нашей семьи. Сейран Кадыров. Спецподразделение "Крым" ГУР МО. Брата у меня не было, но был Сейран,

– отметила исполнительница.

"Он был и остается для меня невероятным человеком! Больше всего сейчас хочется сделать максимум для того, чтобы сохранить жизнь других Героев, которые продолжают защищать нас на передовой", — добавила певица.

Она подчеркнула, что нужно продолжать помогать украинским военным, ведь сейчас это не менее важно: "Нам кажется, что мы сделали все возможное и не можем ни на что влиять. Это самая большая ловушка в борьбе. Чем больше ощущение беспомощности, знайте, тем больше вы можете сделать все возможное и невозможное.

Напомним, 28 августа стало известно, что в боях на передовой погиб 21-летний Савелий Федан. Парень, который стал известным благодаря участию в шоу "Х-Фактор", пошел защищать страну сразу с первых дней полномасштабной войны. Савелий родом из Энергодара. О его смерти сообщил городской голова Дмитрий Орлов. Детали о месте и времени похорон молодого воина огласят позже.