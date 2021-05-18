Дівчинку не дали поховати, – Джамала згадала трагічну історію власної прабабусі в час депортації

Українська співачка Джамала вшанувала пам'ять кримських татар та власної родини, яка потерпіла внаслідок депортації у 1944 році. Як розповіла жінка, її прабабусю з п'ятьма дітьми силою вивезли з Криму, одна з дітей загинула у дорозі.

Джамала про депортацію кримських татар

Джамала неодноразово розповідала про свою сім'ю та біль, який пережила її родина в час Другої світової війни та опісля неї. У День боротьби за права кримськотатарського народу артистка розповіла, що донечка її прабабусі загинула по дорозі до Середньої Азії.

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"18 травня 1944. Це дуже особиста історія. Це трагедія моєї родини.

Моя прабабуся часто згадувала той жахливий день. Зранку її з п'ятьма маленьким дітьми на руках посадили в товарні вагони та відправили потягом до Середньої Азії. Тоді мій прадідусь був на війні. Їхали в жахливих умовах майже два тижні. Найменша донечка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку навіть не дали поховати. Радянські солдати просто забрали її", – поділилась Джамала в мережі.



Прабабуся Джамали / Фото з інстаграму Джамали

Зараз співачка усвідомлює, наскільки складно було її прабабусі, адже сама нещодавно вона стала мамою синів Еміра-Рахмана і Селіма-Гірая.

"Зараз я мама. Коли я тримаю на руках маленького Селіма, я все більше розумію свою прабабусю та усвідомлюю весь жах того дня. Ця історія залишила глибокий слід на моєму житті та творчості. Її я буду пам'ятати завжди та розкажу своїм дітям. Коли ми знаємо свою історію, ми знаємо себе. Пам'ятаємо", – наголосила кримськотатарська співачка.



Сім'я Джамали / Архівне фото з інстаграму Джамали

Варто додати, що 9 травня Джамалу запитали шанувальники в інстаграм-сторіз, чи святкує вона День перемоги, на що та відповіла, що не підтримує це свято, оскільки його започаткував Радянський Союз, який допертував її рідних з Криму. Натомість вона вшанувала пам'ять загиблих у війні та побажала усім миру 8 травня – у День пам'яті та примирення.