Джамала о депортации крымских татар

Джамала неоднократно рассказывала о своей семье и боли, которую пережила ее семья во время Второй мировой войны и после нее. В День борьбы за права крымскотатарского народа артистка рассказала, что дочь ее прабабушки погибла по дороге в Среднюю Азию.

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"18 мая 1944 года. Это очень личная история. Это трагедия моей семьи.

Моя прабабушка часто вспоминала тот ужасный день. Утром ее с пятью маленькими детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили поездом в Среднюю Азию. Тогда мой прадедушка был на войне. Ехали в ужасных условиях почти две недели. Наименьшая дочь, к сожалению, умерла в дороге. Девочку даже не дали похоронить. Советские солдаты просто забрали ее", – поделилась Джамала в сети.



Прабабушка Джамалы / Фото из инстаграма Джамалы

Сейчас певица осознает, насколько сложно было ее прабабушке, ведь сама недавно она стала мамой сына Эмира-Рахмана и Селима-Гирая.

"Сейчас я мама. Когда я держу на руках маленького Селима, я все больше понимаю свою прабабушку и осознаю весь ужас дня. Эта история оставила глубокий след на моей жизни и творчестве. Ее я буду помнить всегда и расскажу своим детям. Когда мы знаем свою историю, мы знаем себя. Помним", – отметила крымскотатарская певица.



Семья Джамалы / Архивное фото с инстаграма Джамалы

Стоит добавить, что 9 мая Джамалу спросили поклонники в инстаграм-сториз, празднует ли она День победы, на что та ответила, что не поддерживает этот праздник, поскольку его начал Советский Союз, который депортировал ее родных из Крыма. Вместо этого она почтила память погибших в войне и пожелала всем мира 8 мая – в День памяти и примирения.