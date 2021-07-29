Джамала вперше заспівала турецькою зі старшою сестрою: проникливе відео

Співачка Джамала полетіла в Туреччину з чоловіком і дітьми. На курорті на них чекала старша сестра співачки Евеліна, яка давно оселилась у Стамбулі. Разом вони заспівали турецьку народну пісню. Проникливе виконання розчулило мережу.

Сестри записали ролик сидячи на траві на тлі мальовничого пейзажу. Схудла Джамала позувала в чорному вбранні – короткому топі та штанах з високою талією, а Евеліна – у широкій сукні з різнобарвним принтом. Як зізналась переможниця "Євробачення-2016", зйомки відбувались у шалену спеку, + 41 градус.

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Як ми розважаємось? У будь-якій незрозумілій ситуації – співаємо,

– з гумором зазначила Джамала.

Артистка поділилась, що вони заспівали турецьку народну пісню про кохання – Taridam Deledim. До того ж вона похизувалась сестрою Евеліною, яка відкрила власну дитячу академію у Стамбулі.

За лічені години відео, на якому Джамала заспівала з сестрою, переглянули понад 40 тисяч користувачів інстаграму. Співачок засипали компліментами: