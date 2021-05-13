У жовтій сукні: Джамала вразила яскравим образом на YUNA-2021

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала вкотре вразила розкішним аутфітом. На червоній доріжці музичної премії YUNA-2021 вона позувала у довгій сукні яскравого жовтого кольору зі спокусливими вирізами.

Червона доріжка YUNA-2021 зібрала багато зірок українського шоу-бізнесу. Артистки не втратили нагоди похизуватися красивими аутфітами на довгоочікуваному публічному заході.

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Яскравий look Джамали

В одному з найяскравішим образів виблискувала Джамала. Виконавиця постала перед камерами у довгій сукні жовтого кольору. Зазначимо, що він є одним з найпопулярніших в цьому сезоні. Вбрання мало красиві та спокусливі вирізи, які додали аутфіту жіночності.

Такий look Джа поєднала з блискучими босоніжками на високих підборах. Серед аксесуарів образ артистки доповнювали лаконічна підвіска та браслети, а також довгі масивні сережки.

Волосся Джамала вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.

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Джамала про церемонію YUNA-2021

У дописі виконавиця зізналася, що досі перебуває під враженнями від довгоочікуваної церемонії.

Дякую всім організаторам і музикантам за прекрасний вечір. Як дитина раділа кожному виступу та хвилювалася за номінантів,

– написала Джа.

Також співачка висловила подяку тим, хто чаклував над її яскравим образом та зазначила, що вона в захваті від цієї роботи. Джамала привітала усіх колег, які здобули перемогу, і наголосила, що рада за кожного, хто отримав заповітну нагороду.