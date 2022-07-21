Українська співачка Джамала у час повномасштабної війни підкорила серцям мільйонів європейців. Відтак її покликали у дружню країну-сусідку Польщу для участі в шоу "Танці з зірками".

Переможниця "Євробачення-2016" Джамала вже вдруге візьме участь у танцювальному проєкті – торік вона стала учасницею українських "Танців", а тепер – польських. Хто стане її партнером на паркеті наразі невідомо.

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Сьогодні участь у "Taniec z Gwiazdami" для мене – це насамперед можливість нагадати про мій дім. Про мільйони людей, які страждають, і важливість їх підтримки. Світ не має втомитися від нас. Україна не має зникнути з ефірів, допоки ми не переможемо. Саме тому під час цього масштабного ТВ-проєкту разом із POLSAT Foundation ми започатковуємо збір коштів на підтримку українців, які постраждали через війну,

– написала Джамала у своєму інстаграмі.



Джамала стала учасницею польських "Танців з зірками" / Фото з інстаграму зірки

У самому польському проєкті написали, що у шоу візьме участь "Джамала – українська співачка та активістка, яка підтримує свою країну у боротьбі за свободу, і переможниця 61-го Євробачення. яка восени спробує свої сили на танцювальному майданчику".

Старт проєкту запланований на осінь 2022 року. Наразі більше інформації про розважальне шоу немає.

Джамала в українських "Танцях з зірками"

Зазначимо, що в Україні партнером Джамали був хореограф Антон Нестерко. Пара покинула шоу у 7 випуску після чималої критики її танцювальних даних.



Джамала з Антоном Нестерком у шоу "Танці з зірками" / Фото з інстаграму артистки