Джамала відпочиває в Карпатах у котеджі за тисячу євро: ефектні фото та відео
Джерело:інстаграм Джамали
Після фантастичного виступу на "Українській пісні" Джамала вирушила на відпочинок у Карпати. Зірка зупинилась у розкішному котеджі серед гір. Оренда двоповерхового шале з каміном і басейном коштує тисячу євро за добу!
Як переможниця Євробачення-2016 та народна артистка України Джамала може дозволити собі люксовий відпочинок. Після виступу на Арені Львів співачка не поспішає до Києва. Вона затрималась на Західній Україні – поїхала в Карпати. Зірка орендувала котедж на Івано-Франківщині, недалеко від мальовничого водоспаду Гук.
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Як з'ясували журналісти Showbiz 24, оселитися в шале з видом на карпатський ліс – задоволення не з дешевих. Усього за одну добу в котеджі Джамала віддає тисячу євро – понад 31 тисячу гривень. За таку шалену суму Джамала може релаксувати у великому басейні чи сауні, проводити вечори біля каміна та зустрічати світанки на гігантській терасі.
Джамала в Карпатах / Фото з інстаграму співачки
Джамала в Карпатах / Фото з інстаграму співачки
Котедж Джамали в Карпатах / Фото з інстаграму співачки
Так, у дощову погоду Джамала розпалила камін, розстелила ковдру та подушки на підлозі й зіграла на хангу, який називають музичним інструментом нового тисячоліття. Під магічні звуки зірка виконала свою пісню "Поринь".
Поринь зі мною. Ранкова медитація з гір,
– підписала Джамала.