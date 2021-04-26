Джамала святкує четверту річницю весілля з чоловіком: історія кохання та фото зіркової пари

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала 4 роки тому вийшла заміж за Сеїт-Бекіра Сулейманова. 26 квітня, у річницю шлюбу закоханих, журналісти Showbiz 24 пригадали їхню історію кохання та зібрали найчуттєвіші фотографії.

Джамала є однією з найпопулярніших артисток в українському шоу-бізнесі, тому до її особистого життя завжди прикута увага громадськості. Виконавиця вміло поєднує кар'єру, виховання дітей і подружнє життя. Вона щаслива, бо тепер постійно поруч є найголовніші чоловіки у її житті, заради яких готова на все.

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Історія кохання Джамали та Сеїт-Бекіра Сулейманова

До весілля пара тримала особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Джамала не розповідала про коханого та приховувала його від публіки.

Згодом стало відомо, що обранець артистки – кримський татарин Сеїт-Бекір Сулейманов. Він родом з Сімферополя. Здобував освіту в КНУ імені Тараса Шевченка, а також закінчив курси в Київській школі економіки. Чоловік працює економістом, після весілля відкрив кав'ярню TAKAVA Coffee-Buffet. Також Сеїт-Бекір бере участь у соціально-політичних проєктах, що спрямовані на розв'язання проблем кримськотатарської молоді.

Чоловік познайомився з майбутньою дружиною на одній із зустрічей кримських татар. Дізнавшись, що Сеїт-Бекір далекий від творчості, Джамала злякалась, адже не була впевнена в тому, що вони зможуть знайти спільну мову.

Однак згодом вирішили продовжити спілкування і всі сумніви зникли. Джамала розповідала, що вони насамперед були друзями, які могли розповісти один одному абсолютно все.

26 квітня 2017 року закохані зіграли весілля. Офіційна церемонія відбулася вранці в Ісламському культурному центрі в Києві. Після неї святкування продовжилося в одному з заміських ресторанів у сімейному колі.

Вже в березні 2018 року вони вперше стали батьками. Джамала народила сина, якого назвали Еміром-Рахманом. Через 2 роки в подружжя народився другий син – Селім-Гірай.