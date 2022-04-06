Джамала розсекретила суму, яку вдалось зібрати на благодійних концертах для України

Українська співачка Джамала розповіла про благодійні заходи, завдяки яким вдалось зібрати близько 83 мільйон євро . Водночас ці заходи не останні, до яких долучиться зірка.

Від початку повномасштабної війни українська співачка Джамала відправилась за кордон. Там вона брала участь у концертах, музичних заходах, де збирали кошти на підтримку України.

До теми Валерій Меладзе "перевзувся" після заяв про війну й засвітився на корпоративі в Петербурзі

На благодійних концертах зібрано кошти для України

Джамала повідомила, що завдяки багатьом музикантам та організаторам заходів вдалось зібрати понад 83 мільйони євро на допомогу Україні.

Зараз кожен використовує свій ресурс, щоб допомогти. Я вважаю своїм обов'язком розповідати про злочини Росії мільйонам людей по всьому світу та закликаю допомагати нам. Тільки завдяки європейським друзям нам вже вдалося зібрати мільйони,

– написала Джамала.

Також співачка прозвітувала про кожен захід. Кошти було передано компаніям, що допомагають біженцям, українській армії:

3,3 мільйона євро відправили глядачі фіналу Нацвідбору на Євробачення у Берліні. Загалом у межах кампанії ARD зі збору коштів для людей в Україні було зібрано близько 67 мільйонів євро.

52 тисячі євро зібрали на шоу The Voice у Литві.

950 тисяч євро – результат концерту We Are One в Бухаресті, до якого долучилися Том Оделл, Армін ван Бюрен.

13,4 мільйона фунтів стерлінгів — зібрано на Concert For Ukraine у Бірмінгемі.

Концерти на підтримку України / Фото з інстаграму Джамали

На цьому концерти не зупиняються

В інтерв'ю для "Слава +" Джамала розповіла, що планує ще кілька благодійних концертів. Співачка додала, що кожен захід намагається проводити на найвищому рівні та говорити саме про Україну.

"Найближчий тиждень я планую бути буде 2 заходи в Мадриді, потім повернуся до Стамбула на 1 день, згодом буде великий захід у Тбілісі з симфонічним оркестром. Важливо, щоб усі заходи були високого рівня, аби достукатися до людей у всіх країнах цивілізованого світу. Маєш наче розмовляти їхньою мовою. Я не просто за мир, я за мир моєї країни, нашої території з нашою культурою", – поділилась виконавиця.