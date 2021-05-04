Джамала розплела африканські косички: як тепер виглядає співачка

Майже три тижні тому співачка Джамала кардинально змінила імідж. Зірка заплела африканські косички, які мали б бути частиною її образу до кінця літа. Однак звичну зачіску довелося повернути швидше.

Після Великодніх свят Джамала відправилася до стиліста, який допоміг розплести африканські косички. Зухвала зачіска дуже подобалася артистці, однак вона була змушена змінити її значно швидше, ніж планувала.

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Їду розплітати коси. Так звикла до них, але, на жаль, потрібно розплести,

– поділилася знаменитість.

За три години зірка оприлюднила нове селфі з автомобіля, на якому показала волосся після розплетення африканських косичок. Воно було дуже об'ємне і неслухняне, адже стирчало в різні боки.

З такою зачіскою Джамала порівняла себе з американською співачкою в стилі диско Глорією Гейнор та навіть записала відео під її знамениту пісню I will survive.

Джамала розплела африканські косички / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, Джамала кардинально змінила зачіску майже три тижні тому. Тоді стилістка чаклувала над волоссям зірки цілих сім годин. З новим іміджем вона встигла відпочити в сонячному Єгипті та заспівати у суперфіналі "Голосу країни".